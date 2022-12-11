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Близько 30% території України ще потребують розмінування – МВС

Юрій Лящук
glavcom.ua
Близько 30% території України ще потребують розмінування – МВС
Підрозділи ДСНС вилучили понад 300 тис. вибухонебезпечних предметів
фото з відкритих джерел

Поліцейські та ДСНС першими заходять на звільнені території, та проводять розмінування, зачистку і фіксацію воєнних злочинів

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що близько 30% території України потребують розмінування через бойові дії. Таку заяву зробила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«Наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах. Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тис. вибухонебезпечних предметів. Близько 30% території країни ще потребують розмінування», – повідомили в МВС.

Правоохоронці нагадують, що поліцейські та ДСНС першими заходять на звільнені території, та проводять розмінування, зачистку і фіксацію воєнних злочинів.

«Війна – суцільне порушення прав людини. З початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з тотальним насильством: вбивства, катування, сексуальні злочини, полон, депортація, фільтрація, руйнування цивільної та критичної інфраструктури», – повідомили в міністерстві.

Раніше повідомлялось, що Україні нічого не відомо про візит Червоного Хреста до українських полонених.

Нагадаємо, триває 291-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ.

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Теги: Україна війна МВС розмінування

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