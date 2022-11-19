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Дві території Австрії: стало відомо, яку площу України замінували рашисти

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дві території Австрії: стало відомо, яку площу України замінували рашисти
фото з відкритих джерел

Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. території України

30% території України було заміновано під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це вчора, 17 листопада, в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини» розповів Голова ДСНС України.

«Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом», – додав очільник Служби.

Сергій Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. – територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. – Миколаївська. 

«На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину», – сказав Голова ДСНС. 

На Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

«Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини», – поінформував керівник відомства.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ.

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Теги: росія ДСНС війна розмінування Україна

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