Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ за добу збили п'ять російських дронів-камікадзе

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ за добу збили п'ять російських дронів-камікадзе
фото з відкритих джерел

Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по ворогу

Українські військові продовжують завдавати ударів по ворогу на південному фронті. Зокрема за 22 вересня знищили п'ять дронів-камікадзе, уразили пункти управління росіян та склад з боєприпасами. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Так, сили протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах Миколаївщини збили 5 дронів-камікадзе, які росіяни скерували по українських позиціях.

Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань, зокрема уразили:

  • 2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці на Херсонщині,
  • 3 осередки ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах,
  • склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Протягом дня українські військові на півдні знищили 18 окупантів, 3 великокаліберні гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 2 танки та 2 одиниці іншої автомобільної та броньованої техніки.

Також ЗСУ вогневим ураженням зупинили спробу ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту. Результати «дорозвідуються», кажуть в ОК.

За словами командування, ситуація на південному фронті залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

«Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем», — йдеться в повідомленні.

В ОК також поінформували, що протягом дня по українських позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і в тилу росіяни завдали 5 авіаційних і 1 ракетний удар.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ

Теги: військові ворог танки

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Миколаївщині збили одразу чотири іранські безпілотники
На Миколаївщині ЗСУ знищили чотири дрони-камікадзе окупантів
Вчора, 22:46
Один з двох дронів був збитий українськими силами
Рашисти атакували порт на Миколаївщині іранськими дронами
Вчора, 18:07
У Нікополі понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач
Дніпропетровщина: ворог атакував дронами та «Градами» (фото)
Вчора, 08:17

Події в Україні

ЗСУ за добу збили п'ять російських дронів-камікадзе
ЗСУ за добу збили п'ять російських дронів-камікадзе
Окупанти обстріляли Сумщину: 130 прильотів, є поранені
Окупанти обстріляли Сумщину: 130 прильотів, є поранені
Посольство Японії повертається до Києва
Посольство Японії повертається до Києва
Російські окупанти розбили міст у Бахмуті
Російські окупанти розбили міст у Бахмуті
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю (відео)
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю (відео)
Окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі та поранені
Окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
343K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
165K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
130K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
101K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
96K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
74K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту