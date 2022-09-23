ЗСУ за добу збили п'ять російських дронів-камікадзе

Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по ворогу

Українські військові продовжують завдавати ударів по ворогу на південному фронті. Зокрема за 22 вересня знищили п'ять дронів-камікадзе, уразили пункти управління росіян та склад з боєприпасами. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Так, сили протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах Миколаївщини збили 5 дронів-камікадзе, які росіяни скерували по українських позиціях.

Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань, зокрема уразили:

2 пункти управління в Бериславі та Новій Каховці на Херсонщині,

3 осередки ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах,

склад з боєприпасами в Бериславському районі.

Протягом дня українські військові на півдні знищили 18 окупантів, 3 великокаліберні гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 2 танки та 2 одиниці іншої автомобільної та броньованої техніки.

Також ЗСУ вогневим ураженням зупинили спробу ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту. Результати «дорозвідуються», кажуть в ОК.

За словами командування, ситуація на південному фронті залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

«Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем», — йдеться в повідомленні.

В ОК також поінформували, що протягом дня по українських позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і в тилу росіяни завдали 5 авіаційних і 1 ракетний удар.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ