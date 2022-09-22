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Дніпропетровщина: ворог атакував дронами та «Градами» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дніпропетровщина: ворог атакував дронами та «Градами» (фото)
У Нікополі понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач
Валентин Резніченко/Telegram

Окупанти накрили «Градами» Нікополь, загинув чоловік

Від ворожих ударів вночі знову потерпали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Близько опівночі росіяни накрили «Градами» Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка», – йдеться в повідомленні.

У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам’яті. 

Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали. У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники полум’я загасили. Люди не постраждали.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли ракетами Запоріжжю.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: ворог обстріл Дніпропетровщина війна окупанти

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