На Миколаївщині ЗСУ знищили чотири дрони-камікадзе окупантів

Безпілотники збили воїни зенітної ракетної Одеської бригади двома зенітними керованими ракетами

У Миколаївській області Повітряні сили Збройних сил України знищили сьогодні ввечері одразу чотири іранські дрони-камікадзе «Шахід-136», які мають на озброєнні окупанти. Про це командування Повітряних сил повідомляє в Телеграмі.

Безпілотники збили воїни зенітної ракетної Одеської бригади двома зенітними керованими ракетами.

«22 вересня близько 20.00 години на Миколаївщині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва», – ідеться в повідомленні.

Раніше The Washington Post із посиланням на анонімних американських посадовців писав, що Росія ще в середині серпня отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників для використання під час бойових дій в Україні.

Там зазначали, що це постачання безпілотників серії Mohajer-6 та Shahed до Москви вважалося першою частиною запланованого передання сотень іранських безпілотників різних типів.

Як повідомлялося, Державний департамент підтвердив інформацію про те, що, за даними Сполучених Штатів Америки, Росія отримала безпілотники від Ірану. США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати, які можуть проводити атаки «повітря-земля», радіоелектронну боротьбу і наведення, і тепер має намір використовувати їх на полі бою в Україні.

13 вересня Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат.