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Рашисти атакували порт на Миколаївщині іранськими дронами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти атакували порт на Миколаївщині іранськими дронами
Один з двох дронів був збитий українськими силами
фото з відкритих джерел

Окупанти облаштовують додаткові рубежі оборони, намагаються підтягнути резерви

Російські загарбники завдали удару по Очаківському порту в Миколаївській області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, один з яких влучив в буксир. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, підрозділи Сил оборони продовжують вогневий вплив на надзвичайно важливі для ворога логістичні шляхи, тримаючи під вогневим контролем мости та переправи. Окупанти облаштовують додаткові рубежі оборони, намагаються підтягнути резерви, провести ротацію підрозділів.

Водночас вони активізують повітряні атаки із застосуванням іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136.  «Саме в такий спосіб черговий раз завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив у портовий буксир. Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат нема», – сказав Назаров.

Він нагадав, що вранці ще один дрон-камікадзе Shahed-136 атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: ворог Миколаїв Іран окупанти пожежа Порту

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