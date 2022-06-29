  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Миколаївському напрямку ворог розгорнув зенітну ракетну батарею
рус
    Події в Україні

    На Миколаївському напрямку ворог розгорнув зенітну ракетну батарею

    На Миколаївському напрямку ворог розгорнув зенітну ракетну батарею
    фото з відкритих джерел

    Загарбники хочуть прикрити райони, у яких розміщена військова техніка

    Російські окупанти розгортають додаткове озброєння на півдні України. Зокрема, рашисти розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ та Миколаївському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Таким чином загарбники хочуть прикрити райони, у яких розміщена військова техніка від українських військових.

    «На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ», – йдеться в повідомленні.

    С-300ВМ «Антей-2500» – система ППО. Призначена для ураження сучасних та перспективних літаків тактичної та стратегічної авіації (у тому числі виконаних із застосуванням стелс-технології), з можливістю боротьби з балістичними ракетами малої та середньої дальності (до 2500 км), оперативно-тактичних та тактичних ракет, аеробалістичних та крилатих ракет, а також літаків радіолокаційного дозору та наведення, розвідувально-ударних комплексів та баражуючих постановників перешкод у складній бойовій ситуації при численних повітряних загрозах.

    Нагадаємо, триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 червня


    Теги: росія окупанти війна Генштаб Миколаїв військова техніка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Миколаївському напрямку ворог розгорнув зенітну ракетну батарею