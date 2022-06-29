На Миколаївському напрямку ворог розгорнув зенітну ракетну батарею

Загарбники хочуть прикрити райони, у яких розміщена військова техніка

Російські окупанти розгортають додаткове озброєння на півдні України. Зокрема, рашисти розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ та Миколаївському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Таким чином загарбники хочуть прикрити райони, у яких розміщена військова техніка від українських військових.

«На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ», – йдеться в повідомленні.

С-300ВМ «Антей-2500» – система ППО. Призначена для ураження сучасних та перспективних літаків тактичної та стратегічної авіації (у тому числі виконаних із застосуванням стелс-технології), з можливістю боротьби з балістичними ракетами малої та середньої дальності (до 2500 км), оперативно-тактичних та тактичних ракет, аеробалістичних та крилатих ракет, а також літаків радіолокаційного дозору та наведення, розвідувально-ударних комплексів та баражуючих постановників перешкод у складній бойовій ситуації при численних повітряних загрозах.

Нагадаємо, триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.



