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    Новини

    Окупанти атакували Одещину ракетами «Онікс»

    Росія випустила по Одещині ще 5 крилатих ракет типу&nbsp;&laquo;Онікс&raquo; - Окупанти атакували Одещину ракетами «Онікс»
    Росія випустила по Одещині ще 5 крилатих ракет типу «Онікс»
    фото з відкритих джерел

    Ворог продовжив атакувати Ізмаїльський район

    Українські сили ППО вчора вранці збили ракету над Одещиною. Однак після цього ворог не припиняв атакувати Ізмаїльський район області. Про це повідомляє в Телеграмі Одеська міськрада, з посиланням на ОК «Південь».

    «Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одещини крилатими ракетами типу «Онікс». Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня», – йдеться у повідомленні.

    Згідно з інформацією ОК «Південь», внаслідок атаки обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.

    Варто зазначити, що 28 червня, вранці підрозділ сил Протиповітряної оборони збив над морем на підльоті до Одещини ракету типу «Онікс», випущену Росією з тимчасово захопленного окупантами Криму.

    Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

    Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.

    27 червня рашисти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по ТРЦ у Кременчуку. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти атакували Одещину ракетами «Онікс»