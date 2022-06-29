Окупанти атакували Одещину ракетами «Онікс»

Ворог продовжив атакувати Ізмаїльський район

Українські сили ППО вчора вранці збили ракету над Одещиною. Однак після цього ворог не припиняв атакувати Ізмаїльський район області. Про це повідомляє в Телеграмі Одеська міськрада, з посиланням на ОК «Південь».

«Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одещини крилатими ракетами типу «Онікс». Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією ОК «Південь», внаслідок атаки обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.

Варто зазначити, що 28 червня, вранці підрозділ сил Протиповітряної оборони збив над морем на підльоті до Одещини ракету типу «Онікс», випущену Росією з тимчасово захопленного окупантами Криму.

Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.