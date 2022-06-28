Окупанти вдарили по Криворізькій ТЕС

Росія гатила по Дніпропетровщині ракетами та зі ствольної артилерії

Сьогодні, 28 червня, російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Наслідки ворожого удару з‘ясовуються.

Крім того, як уже повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

«На жаль, дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель», – розповів Лукашук.

Наразі співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.

Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Є один постраждалий чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.