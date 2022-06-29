Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 червня

У Дніпрі на ранок рятувальники знайшли двох загиблих під завалами транспортного підприємства

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина

Ніч минула відносно спокійно. Протягом доби ворог активно обстрілював прикордоння області. Найбільше постраждала Краснопільська громада. Туди, протягом учорашнього дня, орки випустили 20 ракет «повітря-земля», не припиняли артобстріли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Вели вогонь із кулеметів, гранатометів, мінометів. По Великописарівській громаді працювали безпілотники, які скидали вибухівку. За день: двоє загиблих, троє поранених.

Дніпропетровщина

У Криворізькому районі вночі та на ранок ворог знову обстріляв з артилерії дві громади. Люди не постраждали.

У Дніпрі на ранок рятувальники знайшли двох загиблих під завалами транспортного підприємства, у яке вчора влучила ракета. Рятувальну операцію завершено.

Харків

Російські окупанти протягом доби наносили удари із РСЗВ та влучали ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури.

Вчора ввечері у Шевченківському районі Харкова внаслідок вибуху виникло руйнування у будинку. Пожежі не було. Постраждала жінка, госпіталізована. Слобідський район Харкова: горів виробничий цех. Пожежу локалізували вночі, продовжують гасити. По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони.

У Печенігах Чугуївського району пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Близько двох годин росіяни обстрілювали прикордонне село Івашки, Золочівської громади з артилерії і завдали ударів з гелікоптера.

В Ізюмському районі у м. Балаклія пошкодили адмінбудівлю. Внаслідок обстрілу Циркунів Харківського району двоє людей загинули, один поранений.

Луганщина

Ситуація в Лисичанську напружена. Російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти. Одна людина загинула, шість поранених.

Донеччина

Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Ураган», «Град» по всій лінії фронту. Обстріляні: Слов’янськ (промислові об'єкти та житловий сектор); Бахмут (автошлях та житловий сектор); с. Новоукраїнка (житловий сектор, агрофірма); с.Парасковіївка (житловий сектор); с.Олександро-Калинове (механізований цех). Один цивільний загинув, восьмеро поранені. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Миколаївщина

Вранці російські окупанти завдавали ракетних ударів по Миколаєву. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок. Станом на 8:20 відомо про п’ятьох поранених та трьох загиблих. Інформація уто Зранку обстрілів зазнало і м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Також сьогодні вранці після обстрілу с. Шевченкове Шевченківської громади загорівся пустий зерновий склад.

Баштанський район: близько 05:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були переважно по дорогах населених пунктів.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: протягом останньої доби внаслідок обстрілів Шевченківської та Галицинівської громад сталося загоряння полів з врожаєм.

Вчора у другій половині дня внаслідок обстрілу селища Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади виникла пожежа житлового будинку. Без жертв.

Херсонщина

Ситуація в області напружена, особливо в селах громад, які біля кордонів із сусідніми областями. У багатьох населених пунктах місцеві жителі розповідають про ротацію російської армії. Нові окупанти хочуть заселилися у будинки людей, які виїхали.

Продовжується викрадення людей. Вчора за повідомленням прес служби голови Херсонської міськради, у полон будо взято мера Ігоря Колихаєва.

Нагадаємо, триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.