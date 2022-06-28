Окупанти обстрілюють Криворізький район

Внаслідок обстрілу окупантів є поранені

Окупанти посилюють обстріл у Криворізькому районі. Ситуація дуже напружена, але під повним контролем ЗСУ. Про це в Telegram написав керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Ситуація на нашому напрямку фронту, хоч і зберігається дуже напруженою, але перебуває під повним контролем Збройних сил України. Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Зіткнувшись з добре організованими діями наших підрозділів, які ось уже понад чотири місяці не просто обороняються, а й проводять успішні наступальні операції, окупанти все більше посилюють обстріл по всій лінії зіткнення», – написав Вілкул.

Він зазначив, що у Криворізькому районі ворог вночі обстріляв Зеленодольську та Широківську громади. Вранці були обстріли села Велика Костромка. Поранення отримав 31-річний чоловік.

Крім того, російські військові обстріляли Криворізьку ТЕС, що знаходиться у Зеленодольську. Наслідки уточнюються.

На лінії зіткнення також були ворожі обстріли в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка та інші.

За словами Вілкула, внаслідок обстрілу села Орлове Херсонської області, зазнала тяжких поранень жінка 1974 року народження. Її евакуювали до однієї із лікарень Кривого Рогу, за життя жінки борються медики.

Крім того, як уже повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.