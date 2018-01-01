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    Події в Україні

    На місці катастрофи гелікоптера знайдено «чорну скриньку»

    До співпраці в розслідуванні падіння долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука
    На місці падіння гелікоптера у мікрорайоні «Молодіжний» міста Кременчук знайдено бортовий самописець. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції України в Полтавській області Андрій Замахін на своїй сторінці в Facebook. «На місці катастрофи також знайдений бортовий літописець, інформація з якого буде ретельно
    • Сьогодні, 12:27
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    Місце катастрофи гелікоптера у Кременчуці
    Місце катастрофи гелікоптера у Кременчуці

    До співпраці в розслідуванні падіння долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука

    На місці падіння гелікоптера у мікрорайоні «Молодіжний» міста Кременчук знайдено бортовий самописець. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції України в Полтавській області Андрій Замахін на своїй сторінці в Facebook.

    «На місці катастрофи також знайдений бортовий літописець, інформація з якого буде ретельно вивчена та проаналізована», - написав він. 

    Наразі слідчо-оперативна група продовжує працювати. До співпраці в розслідуванні долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука. 

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    На місці катастрофи гелікоптера знайдено «чорну скриньку»
    На місці катастрофи гелікоптера знайдено «чорну скриньку»
    На місці катастрофи гелікоптера знайдено «чорну скриньку»
    На місці катастрофи гелікоптера знайдено «чорну скриньку»
    На місці катастрофи гелікоптера знайдено «чорну скриньку»

    Нагадаємо, що вертоліт Мі-8 міг упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо членів екіпажу.

    За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 ККУ

    За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі. 

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