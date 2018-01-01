На місці катастрофи гелікоптера знайдено «чорну скриньку»

До співпраці в розслідуванні падіння долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука

На місці падіння гелікоптера у мікрорайоні «Молодіжний» міста Кременчук знайдено бортовий самописець. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції України в Полтавській області Андрій Замахін на своїй сторінці в Facebook. «На місці катастрофи також знайдений бортовий літописець, інформація з якого буде ретельно



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Місце катастрофи гелікоптера у Кременчуці

До співпраці в розслідуванні падіння долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука

На місці падіння гелікоптера у мікрорайоні «Молодіжний» міста Кременчук знайдено бортовий самописець. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції України в Полтавській області Андрій Замахін на своїй сторінці в Facebook.

«На місці катастрофи також знайдений бортовий літописець, інформація з якого буде ретельно вивчена та проаналізована», - написав він.

Наразі слідчо-оперативна група продовжує працювати. До співпраці в розслідуванні долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчука.

Нагадаємо, що вертоліт Мі-8 міг упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо членів екіпажу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 ККУ.

За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі.