На Одещині стражі порядку продавали кокаїн (фото)

Правоохоронці задокументували, що поліцейська підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну

Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями

Поліцейські з Одеської області упіймали на торгівлі наркотиками. Про це інформує пресцентр СБУ.

До складу організованого наркоугруповання входила й працівниця одного з райвідділів Нацполіції. Вона викрадала наркотики з речових доказів. Попередньо встановлено, що зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

Правоохоронці задокументували, що поліцейська підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Виявилося, що наркотики вилучили в 2020 році у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Слідчі встановлюють, чи причетні інші поліцейські відділку до продажу наркотиків.

Додамо, що начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова, який зник 1 червня, оголосили в розшук. Про це інформує пресслужба регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України.