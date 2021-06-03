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    Події в Україні

    На Одещині стражі порядку продавали кокаїн (фото)

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    Правоохоронці задокументували, що&nbsp;поліцейська підмінила речові докази, а&nbsp;саме 0,5&nbsp;кг кокаїну - На Одещині стражі порядку продавали кокаїн (фото)
    Правоохоронці задокументували, що поліцейська підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну
    Фото: СБУ

    Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями

    Поліцейські з Одеської області упіймали на торгівлі наркотиками. Про це інформує пресцентр СБУ.

    До складу організованого наркоугруповання входила й працівниця одного з райвідділів Нацполіції. Вона викрадала наркотики з речових доказів. Попередньо встановлено, що зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

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    На Одещині стражі порядку продавали кокаїн (фото)
    На Одещині стражі порядку продавали кокаїн (фото)

    Правоохоронці задокументували, що поліцейська підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Виявилося, що наркотики вилучили в 2020 році у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

    Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Слідчі встановлюють, чи причетні інші поліцейські відділку до продажу наркотиків.

    Додамо, що начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова, який зник 1 червня, оголосили в розшук. Про це інформує пресслужба регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України.

    Теги: СБУ наркотики поліція
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    На Одещині стражі порядку продавали кокаїн (фото)