  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Зникнення офіцера Держприкордонслужби під Одесою: що відомо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі зник начальник штабу Морської охорони Олексій Чортков&nbsp;&nbsp; - Зникнення офіцера Держприкордонслужби під Одесою: що відомо
    В Одесі зник начальник штабу Морської охорони Олексій Чортков  
    Фото: Думская

    До пошуків залучені всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ

    В Одеській області уже добу тривають пошуки зниклого начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова.

    Про це вранці 2 червня повідомила речниця загону морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк, пише «Укрінформ».

    «Протягом доби правоохоронцям, включно з УСБУ, не вдалося знайти зниклого 1 червня начштабу загону морської охорони ДПСУ Олексія Черткова – вранці 1 червня він вийшов з дому, але в розташування загону не прибув», – зазначила Гуменюк.

    Зазначається, що з капітаном зранку було втрачено і телефонний зв'язок.

    Гуменюк також спростувала чутки про те, що Черткова нібито знайдено пізно увечері 1 червня.

    До його пошуків залучені всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

    Зверніть увагу! Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування офіцера, прохання зателефонувати на 102 або за телефонами 0679765934, а також 0675181647.

    Нагадаємо, 1 червня вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков.

    Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі – від Криму до Дунаю, в тому числі 98 миль самої ріки). Зокрема, контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні.

    До слова, напередодні у Києві журналістка Юлія Лавришин завадила викраденню хлопчика. На її очах дитину до машини тягнув за руку чоловік, малий пручався і кричав, однак людей довкола не було. Інцидент трапився на проспекті Шухевича, серед білого дня.

    Теги: прикордонники Чорне море СБУ Одеса Одещина військові викрадення розслідування поліція кордон розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зникнення офіцера Держприкордонслужби під Одесою: що відомо