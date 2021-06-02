Зникнення офіцера Держприкордонслужби під Одесою: що відомо

До пошуків залучені всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ

В Одеській області уже добу тривають пошуки зниклого начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова.

Про це вранці 2 червня повідомила речниця загону морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк, пише «Укрінформ».

«Протягом доби правоохоронцям, включно з УСБУ, не вдалося знайти зниклого 1 червня начштабу загону морської охорони ДПСУ Олексія Черткова – вранці 1 червня він вийшов з дому, але в розташування загону не прибув», – зазначила Гуменюк.

Зазначається, що з капітаном зранку було втрачено і телефонний зв'язок.

Гуменюк також спростувала чутки про те, що Черткова нібито знайдено пізно увечері 1 червня.

До його пошуків залучені всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Зверніть увагу! Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування офіцера, прохання зателефонувати на 102 або за телефонами 0679765934, а також 0675181647.

Нагадаємо, 1 червня вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі – від Криму до Дунаю, в тому числі 98 миль самої ріки). Зокрема, контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні.

До слова, напередодні у Києві журналістка Юлія Лавришин завадила викраденню хлопчика. На її очах дитину до машини тягнув за руку чоловік, малий пручався і кричав, однак людей довкола не було. Інцидент трапився на проспекті Шухевича, серед білого дня.