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    СБУ затримала агента бойовиків, який прикривався посадою в ООН

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    Чоловіка затримали та повідомили&nbsp;про підозру - СБУ затримала агента бойовиків, який прикривався посадою в ООН
    Чоловіка затримали та повідомили про підозру
    Фото: СБУ

    Чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером управління верховного комісара ООН з питань біженців

    Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого «міністерства державної безпеки ДНР», підконтрольного російським спецслужбам. Про це спецслужба повідомила 3 червня.

    «Чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців. На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС», – йдеться в пресрелізі.

    Чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі СБУ ДНР ООН Донеччина окуповані території поліція
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    СБУ затримала агента бойовиків, який прикривався посадою в ООН