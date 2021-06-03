СБУ затримала агента бойовиків, який прикривався посадою в ООН

Чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером управління верховного комісара ООН з питань біженців

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого «міністерства державної безпеки ДНР», підконтрольного російським спецслужбам. Про це спецслужба повідомила 3 червня.

«Чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців. На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС», – йдеться в пресрелізі.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.