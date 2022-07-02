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    Події в Україні

    На Півдні України окупанти з боями відступають

    Над Чорнобаївкою видніється стовп густого диму - На Півдні України окупанти з боями відступають

    Над Чорнобаївкою видніється стовп густого диму

    фото із соцмережі

    ЗСУ вдарили по окупантах під Чорнобаївкою

    На Півдні України ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України та Оперативне командування «Південь».

    Російські окупанти ведуть обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.

    Але військам РФ доводиться з боями відступати на запасні рубежі.

    Сьогодні українські воїни завдали удару окупантам біля Чорнобаївки. Наразі над Чорнобаївкою видніється стовп густого диму.

    Як повідомлялося, українські воїни парними нальотами завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    На Півдні України окупанти з боями відступають