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    Події в Україні

    Українська авіація вдарила по ворожих складах і опорних пунктах на Півдні

    ЗСУ завдали ударі по скупченню ворожої сили і техніки - Українська авіація вдарила по ворожих складах і опорних пунктах на Півдні
    ЗСУ завдали ударі по скупченню ворожої сили і техніки
    фото з відкритих джерел

    Знищено три польові склади боєприпасів на Херсонщині

    На Півдні України російські війська активізувалися в тактиці нанесення авіаційних ударів, як прикриття облаштування відступних рубежів. Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    У відповідь наші авіатори парними нальотами завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. Результати дорозвідуються.

    Але вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс «Тор», самохідну гаубицю «Мста-С», три одиниці броньованої та автомобільної техніки.

    Також знищено три польові склади боєприпасів на Херсонщині.

    В Херсонському і Скадовському районах ворог продовжував повітряну розвідку з виявлення позицій і намірів наших підрозділів. За що й був позбавлений двох безпілотних апаратів.

    Як повідомлялося, у Миколаєві вранці 2 липня пролунали вибухи.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Українська авіація вдарила по ворожих складах і опорних пунктах на Півдні