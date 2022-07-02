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    Події в Україні

    У Маріуполі працюють партизани, окупанти шаленіють

    У Маріуполі працюють партизани - У Маріуполі працюють партизани, окупанти шаленіють
    У Маріуполі працюють партизани
    фото: Петро Андрющенко/Telegram

    При в'їзді в Маріуполь ті, хто вже пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ

    Спротив населення окупантам у Маріуполі повільно, але набирає обертів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

    Так, на прапорі РФ на гуманітарному штабі окупантів в ТЦ «Метро» невідомі написали «Смерть рашистам і Путіну».

    Через спротив маріупольців російські окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації.

    «При в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ. По Маріупольському району йде хвиля обшуків та перевірок, на наступному тижні переходять до міста», – розповів Андрющенко.

    Як повідомлялося, під завалами на Лівобережжі Маріуполя виявили ще 100 людських тіл.

    У Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі працюють партизани, окупанти шаленіють