Угруповання РФ у Чорному морі посилилося трьома десантними кораблями

На двох ракетних кораблях РФ тримає півтора десятка крилатих ракет

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту Російської Федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки.

У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ворожі ракетні кораблі несуть на бортах загрозу з-понад півтора десятка крилатих ракет.

Для вагомості до них додались три великих десантних кораблі. «Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя», – зазначає ОК «Південь».

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Військова операція із зачищення острова Зміїного від залишків російських військ триває.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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