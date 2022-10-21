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На півдні ЗСУ підірвали два склади з боєприпасами окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На півдні ЗСУ підірвали два склади з боєприпасами окупантів
На півдні ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань за добу
фото: Генштаб ЗСУ

Біля узбережжя Криму маневрує російський ракетоносій з «Калібрами»

За минулу добу на півдні України Силами оборони була застосована авіація сім разів: били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь»

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань.

Зафіксовані втрати ворога складають:

  • 28 рашистів,
  • дві самохідні артсистеми типу «Мста-С»,
  • міномет,
  • бойова машина піхоти і танк, пошкоджено дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка.

В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано два склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується.

У штормовому Чорному морі ворожі кораблі маневрують поблизу узбережжя Криму, корабельне угруповання складається із семи одиниць, серед яких чотири десантних кораблі і один ракетоносій, який може нести на борту вісім крилатих ракет типу «Калібр».

«Таким чином, загроза нанесення ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу. Одночасно з імовірністю атак дронів», – попереджає ОК «Південь».

Нагадаємо, 20 жовтня в окупованому рашистами Херсоні прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили, що добряче дісталось Антонівському мосту.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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