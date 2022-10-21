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ЗСУ гатили по іранських військових в Криму, – Арестович

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ гатили по іранських військових в Криму, – Арестович
ЗСУ двічі завдавали ударів по іранцях
фото з відкритих джерел

Україна знає, що іранські військові перебувають у Криму

Арестович прокоментував заяву представника Білого дому Джона Кірбі, що Іран бере безпосередню участь у війні в Україні. Україна знає, що іранські військові перебувають у Криму і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

«Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану, що існує паралельно зі збройними силами – Ред.) героїчно віддали свої життя за яхту (керівника ПВК «Вагнер» – Ред.) Пригожина», – зазначив він.

На запитання, чи є загиблі іранські військові, він відповів: «Звичайно, якщо артилерія влучає у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються (смерті. – Ред.)».

Відзначимо, що ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: війна ЗСУ Крим

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