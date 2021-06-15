На пляжі в Дніпрі іноземці вбивали і спалювали кіз (відео)

У Дніпрі 11 громадян Нігерії різали та смажили кіз на міському пляжі

Громадяни Нігерії вбили чотирьох кіз у кущах біля пляжу - влаштували пікнік на честь дня народження одного з чоловіків

У Дніпрі на пляжі 12 іноземців убивали і спалювали кіз. Про це повідомляє Інформатор.

«14 червня, близько 14:00, на Мануйлівському (раніше Воронцовський) пляжі відпочивальники почули крики тварин і відчули запах гару. Пройшовши на звук, вони помітили, як компанія іноземців на березі Дніпра, у кущах, перерізає горло козам, після чого кидає їх у багаття», – сказано в матеріалі.

Як розповіли виданню в поліції, чотирьох кіз молоді особи вбили, одну тварину змогли врятувати.

На місці події поліція виявила 12 чоловіків, які під час бесіди пояснили, що вони громадяни Нігерії та влаштували «пікнік» на честь дня народження одного з них. Правоохоронці виявили на місці обсмажені туші кіз без голів і одного живого пов'язаного козла.

Зрештою, правопорушників затримали й доставили у відділення поліції.

«Компанію за їх дії можна притягати за кількома статтями: порушення вимог пожежної безпеки в лісах, хуліганство, а також жорстоке поводження із тваринами. Деталі встановлює слідчий», - підсумував портал.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся із журналістами напередодні їхнього професійного свята у неформальній обстановці. Глава держави та представники ЗМІ посмажили разом шашлики.