На Херсонщині врятували дельфіна, якого шторм прибив до берега (фото)

На Херсонщині врятували дельфіна, якого шторм прибив до берега

Люди на руках підтримували дельфіна, чекаючи прибуття катера водної поліції

На Херсонщині врятували дельфіна, якого прибило до берега Дніпро-Бузького лиману за кілометр від села Олександрівка. Про це у Фейсбуці повідомив місцевий житель фотограф Олег Марчук.

«Дельфін майже не рухався і сил вистачало тільки триматись на плаву і дихати. Його прибило на мілину штормом і хвилі не давали йому відійти в глиб та знесилили», - написав Марчук.

За його словами, люди на руках підтримували дельфіна, чекаючи прибуття катера водної поліції.

Він прибув трохи більше як за годину. Тварину повантажили на плавзасіб і повезли в бік Очакова, до моря.

До слова, на пляжі «Отрада» в Одесі відпочивальники у четвер, 5 березня, знайшли мертвого дельфіна.

Нагадаємо, у Бердянську дельфіни біля самого берега вистрибували з води і гралися з людьми. Дельфіни влаштували справжнє свято для відпочивальників.