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    У США блискавка вбила 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі

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    В середньому в країні щороку від удару блискавки гинуть 49 осіб, тоді як ще сотні отримують поранення - У США блискавка вбила 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі
    В середньому в країні щороку від удару блискавки гинуть 49 осіб, тоді як ще сотні отримують поранення
    Фото: Associated Press

    Блискавиця влучила в дівчинку, коли та плавала в океані

    В американському штаті Джорджія блискавиця влучила у 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі курортного міста Тайбі-Айленд. Про це повідомляє ABC News.

    Зазначається, що інцидент стався близько 14:37 за місцевим часом в суботу, 12 червня, коли юна американка купалася в океані.

    До приїзду медиків дівчинку намагалися врятувати надзвичайники. Спершу її планували евакуювати вертольотом, однак згодом дитину вирішили госпіталізувати автомобілем швидкої допомоги. Вже в лікарні медики констатували смерть.

    За даними Національної метеорологічної служби США, в середньому в країні щороку від удару блискавки гинуть 49 осіб, тоді як ще сотні отримують поранення.

    Нагадаємо, що у селі Малий Кривотин на Житомирщині блискавиця ледь не вбила дівчинку, яка сиділа вдома. За словами потерпілої, вона потягнулася за телефоном, коли почула дзвінок від подруги, і відчула електричний розряд і знепритомніла. У будинку миттєво вибило світло, а на шум прибігли батьки, які викликали швидку.

    До слова, працівники ДСНС ввечері у суботу отримали повідомлення, що в селі Тюдів Косівського району, хлопчик перебуваючи на відпочинку послизнувся з каміння та впав у річку Черемош.

    Зі слів очевидців, на річці перебували троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) опинився у воді і його понесло вниз за течією.

    Теги: США пляжі смерть батьки
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    У США блискавка вбила 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі