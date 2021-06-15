У Харкові чоловік у хостелі зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину

Правоохоронці затримали 43-річного підозрюваного приблизно через годину після того, як усе сталося

Поліція Харкова затримала 43-річного чоловіка, який у понеділок, 14 червня, зґвалтував 17-річну дівчину в хостелі. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, інцидент стався у другій половині дня. Підозрюваний і потерпіла були сусідами по хостелу.

За попередньою інформацією, потерпіла проживала в одному з хостелів Харкова. До неї в кімнату зайшов сусід, який мешкав у цьому ж хостелі, та, використовуючи фізичну перевагу, зґвалтував. Після скоєного зловмисник, незаконно заволодівши мобільним телефоном потерпілої, покинув місце злочину.

Приблизно через годину після події чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

Нагадаємо, прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції.