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    У Харкові чоловік у хостелі зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину

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    Чоловік зґвалтував і обікрав 17-річну дівчину - У Харкові чоловік у хостелі зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину
    Чоловік зґвалтував і обікрав 17-річну дівчину
    Фото: khar.gp.gov.ua

    Правоохоронці затримали 43-річного підозрюваного приблизно через годину після того, як усе сталося

    Поліція Харкова затримала 43-річного чоловіка, який у понеділок, 14 червня, зґвалтував 17-річну дівчину в хостелі. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

    За попередніми даними, інцидент стався у другій половині дня. Підозрюваний і потерпіла були сусідами по хостелу.

    За попередньою інформацією, потерпіла проживала в одному з хостелів Харкова. До неї в кімнату зайшов сусід, який мешкав у цьому ж хостелі, та, використовуючи фізичну перевагу, зґвалтував. Після скоєного зловмисник, незаконно заволодівши мобільним телефоном потерпілої, покинув місце злочину.

    Приблизно через годину після події чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

    Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1.

    Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

    Нагадаємо, прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції.

    Теги: Харків прокуратура розслідування поліція чоловік зґвалтування
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    У Харкові чоловік у хостелі зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину