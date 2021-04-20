На Полтавщині жінка загинула, впавши у колодязь

За попередньою інформацією, жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку

У Полтавській області 65-річна жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку. Потерпіла загинула на місці. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, до Лубенського районного відділу поліції 19 квітня надійшла інформація від чергового ДСНС, що близько 13-ї години у селі Давидівка, Лубенського району, жінка впала в колодязь. Врятувати її не вдалося.

Слідчо-оперативна група лубенської поліції, що прибула на місце події, встановила, що загибла – 65-річна місцева жителька.

За попередньою інформацією, жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку.

Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.

Як зазначили правоохоронці, наразі причини та обставини загибелі жінки встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.