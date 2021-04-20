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    На Полтавщині жінка загинула, впавши у колодязь

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    На Полтавщині поліція встановлює обставини загибелі жительки Лубенського району - На Полтавщині жінка загинула, впавши у колодязь
    На Полтавщині поліція встановлює обставини загибелі жительки Лубенського району
    Фото: Нацполіція

    За попередньою інформацією, жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку

    У Полтавській області 65-річна жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку. Потерпіла загинула на місці. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

    Так, до Лубенського районного відділу поліції 19 квітня надійшла інформація від чергового ДСНС, що близько 13-ї години у селі Давидівка, Лубенського району, жінка впала в колодязь. Врятувати її не вдалося.

    Слідчо-оперативна група лубенської поліції, що прибула на місце події, встановила, що загибла – 65-річна місцева жителька.

    За попередньою інформацією, жінка впала в колодязь, розташований неподалік її будинку.

    Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.

    Як зазначили правоохоронці, наразі причини та обставини загибелі жінки встановлює слідчо-оперативна група поліції.

    Слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії.

    Теги: ДСНС смерть Полтавщина жінка
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