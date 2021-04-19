У Дніпрі померла 11-річна дівчинка з коронавірусом

Дитина мала супутнє захворювання – цукровий діабет

У місті Дніпро померла 11-річна дівчинка. В неї діагностували коронавірус, а супутнім захворюванням був цукровий діабет. Про це повідомляє «Наше місто».

Видання повідомляє, що дитина померла у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Пацієнтка хворіла на коронавірус, а також на декомпенсований цукровий діабет.

«Дівчинка з Дніпра. Вона неодноразово лікувалася у нас в ендокринології, і в Київ її батьки возили. Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба, звичайно ж, зіграла», - розповів генеральний директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов.

Тим часом у МОЗ дали обнадійливий прогноз: мовляв, третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад.

В Україні станом на 19 квітня зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. У Києві за добу 18 квітня майже пів тисячі нових хворих і жодного щеплення.

Раніше повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зареєстрований південноафриканський штам Covid-19.

Читайте також: