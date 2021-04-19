В Україні заяву на реєстрацію шлюбу можуть подавати представники наречених

Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності

Якщо наречені через поважні причини не можуть подати заяву для реєстрації шлюбу, за них це можуть зробити їхні представники.

«Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники», – повідомили у пресцентрі Міністерства юстиції.

У відомстві наголосили, що повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Окрім того, у відомстві зазначили, що наразі наречені не зобов'язані одружуватися за місцем реєстрації: це можна зробити у будь-якому відділі ДРАЦС, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Додамо, що в Україні поступово зростає відсоток пар, що вкладають шлюбні контракти. У 2020 році в Українi було укладено 167974 шлюби і 7458 шлюбних контрактів. Це на 7% бiльше, нiж у 2019-му.

Раніше Мін'юст пояснив, як подати онлайн-заяву на шлюб. Для того, аби скористатися новим сервісом, необхідно зареєструватися на порталі та здійснити наступні кроки:

Обрати дату, час церемонії та відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де наречені бажають зареєструвати шлюб;

Сплатити державне мито та платну послугу, яку молодята виявили бажання отримати;

Заповнити заяву, додати квитанцію про сплату та відскановані документи, що посвідчують особи молодят, а також, у разі наявності, – документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

Також названо столичний район – рекордсмен за кількістю укладених шлюбів.