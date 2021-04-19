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    Держстат підрахував: смертність в Україні перевищила рівень 2020 року

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    В Україні смертність населення перевищила рівень 2020 року - Держстат підрахував: смертність в Україні перевищила рівень 2020 року
    В Україні смертність населення перевищила рівень 2020 року
    Фото: Рівненські новини

    Показник виріс більш ніж на 8% в порівнянні з минулим роком

    Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%. Про це повідомляє Держстат.

    Всього з початку року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8 374 смертей більше, ніж за січень-лютий 2020 року, коли померло 100 738 осіб.

    В тому числі в лютому померла 51 391 особа (у лютому 2020 року - 47 128 осіб).

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    Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 43 694 особи (у минулому році 51 085), міграційний приріст склав 4 269 осіб (у минулому році - 5 356).

    За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 527 205 осіб. Від початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб (в тому числі за лютий - на 27 631 особа).

    Тим часом, за січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%. Усього з початку року в Україні померло 57 721 особа. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 року, коли померло 53 610 осіб.

    Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 21 931 людина (минулого року 27 928 людей), міграційний приріст склав 2 272 особи (минулого року – 3 170).

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    Теги: державна служба Держстат смерть населення
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