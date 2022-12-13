На Прикарпатті лунатимуть вибухи

У випадку повітряної тривоги пройдіть в укриття

Сьогодні в Івано-Франківській області буде гучно. Про це повідомила голова місцевої ОВА Світлана Онищук.

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Українські військові проводитимуть навчання.

«До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Переможемо», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський попередив про можливі нові ракетні удари і закликав українців серйозно сприймати усі сигнали повітряної тривоги.

До слова, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.