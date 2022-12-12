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Розвідка пояснила, чому Росія використовує під час обстрілу українські ракети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, чому Росія використовує під час обстрілу українські ракети
Ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди
фото ілюстративне

Росія використовує українські ракети в якості приманки, аби змусити Україну застосувати проти них ППО

Росія використовує для масованих обстрілів крилаті ракети Х-55 українського виробництва, які було передано в рамках Будапештського меморандуму. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю  The New York Times.

Як пояснив Скібіцький, розвідники після обстрілів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки. Водночас боєголовка була вилучена, а баласт доданий, аби замаскувати факт того, що вона не несе корисного навантаження.

Також розвідники з'ясували, що вищезгадані ракети були виготовлені на українському збройовому заводі. За словами Скібіцького, ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Під час обстрілу Росія використовує українські ракети в якості приманки, аби змусити Україну застосувати проти них ППО під час обстрілу. «Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль» - відзначив Скібіцький.

Після спрацювання ППО, російські бомбардувальники запускають більш сучасні ракети з руйнівними боєголовками.

Зазначається, що в рамках Будапештського меморандуму, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу – третього за величиною у світі на той час й передала Росії в обмін на гарантії безпеки. «Всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 також були передані. Зараз з цих бомбардувальників вони застосовують проти нас ракети Х-55. Було б краще, якби ми їх передали США», – сказав Скібіцький.

Нагадаємо,триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області. 

 

Теги: розвідка Україна росія ракета Міноборони

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