Ракетний терор рашистів: Зеленський попередив про нові можливі удари Росії

Зеленський закликав українців серйозно сприймати усі сигнали повітряної тривоги

Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, а відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

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«Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час», – заявив Зеленський.

За словами президента, очевидно, що і без світла Україна добре знає, куди стріляти та що звільняти, а Росія все одно надіється на блекаути. Він додав, що це остання надія терористів.

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«Тож, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги», – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що на всіх рівнях українці мають бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І треба зробити все, щоб пройти цю зиму.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.