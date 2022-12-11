Командир відділення Тероборони Олексій Кравченко: Дехто з наших хоче дійти до Уралу

На початку війни до лав Збройних сил прийшли чимало людей, які не є професійними військовими. Як добровольці опановували військову справу з часом?

У цьому сенсі моєму підрозділу трохи пощастило, бо ми не одразу поїхали на передову. З того моменту, як ворог відступив з Київщини, у нас було трохи часу на бойову підготовку. З іншого боку, підготовка до боїв у міській місцевості і на вільному просторі відрізняються. Ніколи не знаєш, які навички знадобляться, адже не знаєш, на яку ділянку тебе відправлять. А підготуватися до усіх умов ведення бою за короткий час неможливо.

Так чи інакше, особисто я рівнем підготовки нашого підрозділу задоволений. Нас досить непогано навчили тактичній медицині, що неодноразово рятувало нам життя, опановували ми і основи тактики, займалися інженерною підготовкою. Хотів би висловити подяку тим підрозділам тероборони, яким не так пощастило, і які одразу відправили на передову без підготовки. Вони мусили набувати важливі навички одразу у бою, а не на тренуванні. За це бійці заплатили дуже високу ціну. Мій товариш з іншого підрозділу так і казав: «Ми зараз для вас виграємо час. Тому, будь ласка, намагайтеся його використати доцільно. Адже потім ви будете на нашому місці».

Розкажи свою історію читачам «Главкома». Адже війну ти побачив на власні очі набагато раніше, ніж більшість українців.

Я родом з Луганська. Після здобуття філологічної освіти працював у Луганську журналістом у місцевих виданнях. Військової освіти не маю. Коли у 2014-му році почалася революція на Майдані, я її підтримав. Перебував у лавах громадського сектору Луганського Євромайдану. Ми з однодумцями виходили на акції протесту. Спочатку нас було небагато, потім все більше і більше. Ми намагалися проводити заходи регулярно у 2014-му. Потім відбулося захоплення адміністративних будівель проросійськими активістами, як їх тоді називали. Для нас, людей, які більш-менш розумілися на тому, що відбувалося, було очевидним, що ті події були інспіровані російськими спецслужбами. Участь у цих акціях брали пенсіонери та люди, які передивилися російського телевізора...

Що стало для тебе поворотним моментом, який спонукав стати до лав ЗСУ?

Це було непросте рішення, чесно кажучи. Навесні 2014-го я приїхав до Києва, коли перебувати у Луганську вже не було можливості, була реальна фізична небезпека насамперед для активістів. Мої деякі товариші пішли одразу у військо. Натомість я продовжував займатися журналістикою, громадською діяльністю з однодумцями, переселенцями з Криму і Донбасу. Аж поки не прийшло розуміння, що рано чи пізно відбудеться повномасштабне вторгнення Росії, що вона не залишить нашу країну у спокої. Тоді і вирішив, що, можливо, на цьому етапі мого життя я буду корисніший, якщо піду служити і здобуду навички військової справи.

З 2016-го прослужив кілька років за контрактом у 24-й механізованій бригаді. Згодом, якщо чесно, трохи втомився і у 2019-му вирішив, що потрібно зробити паузу, повернувся до журналістики. Тоді тільки почалася розбудова всієї системи територіальної оборони. Були думки туди піти, аби не віддалятися від армії. Потім почався локдаун, не до цього було. На щастя, я підтримував зв‘язки з військовими і завдяки цьому мені вдалося швидко стати у стрій, коли почалось повномасштабне вторгнення.

Була у мене цікава історія, яка трапилася на другий день вторгнення. Я зв’язався з товаришем, який брав участь саме у формуванні підрозділів, аби з’ясувати, де вони перебувають, куди слід іти. Потрібно було добратися до місця їхньої дислокації на околиці Києва. Виявилося, що це у 10 км від мене і треба було пройти через ліс. На той момент громадський транспорт уже не ходив. Тому я вирішив іти не трасою, де можуть бути вороги, а саме лісом. Трохи заблукав, було від цього моторошно, до того ж бачив сліди бронетехніки. А коли дійшов до міської житлової забудови, мене здалеку взяли на приціл представники місцевої тероборони.

Потім тероборонівці розповіли, що мене давно вже вели, передавали інформацію про мене одне одному, бо вигляд мали мої переміщення дещо підозрілий. Перевірили мої документи, я показав вміст свого тактичного рюкзака і пояснив, що хочу приєднатися до них. Ще з війни на Донбасі багато військового приладдя я пороздавав, але залишилася форма ще з 2016 року, то згодилася.