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    На Прикарпатті шахрай втік із зали суду: фото

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    У Франківську з міського суду втік підозрюваний у шахрайстві - На Прикарпатті шахрай втік із зали суду: фото
    У Франківську з міського суду втік підозрюваний у шахрайстві
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці проводять оперативні заходи, аби встановити місцезнаходження утікача

    У четвер, 30 грудня, з приміщення Івано-Франківського міського суду утік 37-річний чоловік, якого підозрюють у шахрайстві. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

    Втеча сталася після того, як суд виніс рішення продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    За фактом втечі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України. Триває розшук втікача.

    У поліції опублікували його фото та просять всіх, кому відоме його місце перебування, звернутися до правоохоронців.

    За інформацією місцевого видання «Курс», із суду з-під варти утік 37-річний житель Червонограда Денис Сазоненко.

    Раніше його двічі судили за шахрайство, коли він виманював у людей гроші, повідомляючи їм телефоном про родичів, що вчинили ДТП. Шахрай представлявся або працівником поліції, який може «вирішити питання« за певну суму, або ж родичем, якому терміново потрібні гроші.

    Теги: суд шахрайство Івано-Франківщина втеча
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    На Прикарпатті шахрай втік із зали суду: фото