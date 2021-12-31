На Прикарпатті шахрай втік із зали суду: фото

У Франківську з міського суду втік підозрюваний у шахрайстві

Правоохоронці проводять оперативні заходи, аби встановити місцезнаходження утікача

У четвер, 30 грудня, з приміщення Івано-Франківського міського суду утік 37-річний чоловік, якого підозрюють у шахрайстві. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Втеча сталася після того, як суд виніс рішення продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За фактом втечі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України. Триває розшук втікача.

У поліції опублікували його фото та просять всіх, кому відоме його місце перебування, звернутися до правоохоронців.

За інформацією місцевого видання «Курс», із суду з-під варти утік 37-річний житель Червонограда Денис Сазоненко.

Раніше його двічі судили за шахрайство, коли він виманював у людей гроші, повідомляючи їм телефоном про родичів, що вчинили ДТП. Шахрай представлявся або працівником поліції, який може «вирішити питання« за певну суму, або ж родичем, якому терміново потрібні гроші.