Кримського політв’язня Яцкіна етапували в Кемеровську область

Уродженець Криму Іван Яцкін був затриманий 2019 року, його звинувачують у державній зраді у формі шпигунства

Яцкін потребує медичного обстеження після перенесеного голодування і надання йому медичної допомоги

Засудженого в Криму за звинуваченням у «держзраді» українця Івана Яцкіна етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії, повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці.

Полозов розповів, що на Яцкіна відразу почали чинити тиск, поставивши його на облік через «схильність до втечі» «лише через те, що він має громадянство України».

Як уточнює Полозов, Яцкін «зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України».

При цьому засуджений українець «потребує медичного обстеження після перенесеного голодування і надання йому медичної допомоги».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова через погіршення стану здоров’я Яцкіна закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити громадянину України належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів і надати екстрену медичну допомогу.

«Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові порушення прав українських політв’язнів у місцях несвободи РФ», – наголосила Денісова.

До етапу в Кемеровську область Іван Яцкін перебував у слідчому ізоляторі російського Саратова.

Нагадаємо, уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.

У травні цього року так званий «суд» в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.