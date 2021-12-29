СБУ оголосила підозру керівникові Івано-Франківської митниці

Чиновнику загрожує до 10 років позбавлення волі

Очільник Івано-Франківської митниці отримав підозру від СБУ. Він може бути причетний до організації схеми, за якою зловмисники вимагали гроші в експортерів українських продуктів до Європи. Про це йдеться на сайті СБУ.

Служба безпеки повідомила про підозру посереднику, який передавав гроші. Він був так званим позаштатним радником митника.

Правоохоронці також зазначили, що раніше вже ліквідовували масштабний злочинний механізм, до який охоплював посадовців митниці. Зловмисники систематично вимагали гроші в українських агропідприємств, що експортують продукцію до ЄС.

Митники обіцяли підприємцям за винагороду не перешкоджати під час оформлення товарів. Оперативники викрили та припинили незаконну діяльність.

Наразі чиновник та його спільник підозрюються у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, з початку 2021 року в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження «зеленого коридору».