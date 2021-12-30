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    На Сумщині засудили шахрая, який вколов пенсіонерам снодійне замість Covid-вакцини

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    На Сумщині чоловік снодійним &laquo;вакцинував&raquo; пенсіонерів від Covid-19 і пограбував - На Сумщині засудили шахрая, який вколов пенсіонерам снодійне замість Covid-вакцини
    На Сумщині чоловік снодійним «вакцинував» пенсіонерів від Covid-19 і пограбував
    фото: su.npu.gov.ua

    Чоловік назвався фельдшером і запропонував потерпілим вакцинуватись від Covid-19

    Суд визнав жителя Сумської області, який під виглядом вакцини вколов пенсіонерам снодійне і згодом їх пограбував, винним у розбійному нападі, підпалі будинку та викраденні документів. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

    Як повідомляв «Главком» у травні 2021 року в с. Озаричах Конотопського району до будинку пенсіонерів прийшов чоловік, який представився фельдшером і запропонував їм вакцинуватися проти коронавірусу, оскільки вони перебувають у зоні ризику. Господарі будинку погодилися, але шахрай замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне.

    Чоловік почекав, доки вони заснуть, і став шукати в їхніх речах гроші та інші цінності. Коли 79-річна жінка прийшла до тями, нападник став завдавати їй ударів і вимагати гроші.

    Не отримавши бажаного, він забрав мобільний телефон і банківську картку. А втікаючи підпалив веранду, щоб у такий спосіб приховати свій злочин.

    Пенсіонерам вдалося самостійно загасити пожежу та викликати поліцію.

    Встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

    Чоловіка засудили до семи років шести місяців позбавлення волі із конфіскацією всього майна, крім житла.

    До слова, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали українця, якого поліція розшукувала за шахрайство.

    Теги: суд шахрайство гроші телефон Сумщина поліція злочин
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    На Сумщині засудили шахрая, який вколов пенсіонерам снодійне замість Covid-вакцини