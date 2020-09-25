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    Події в Україні

    На Прикарпатті згоріли чотири пасажирських автобуси (фото, відео)

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    Автобуси горіли на стоянці - На Прикарпатті згоріли чотири пасажирських автобуси (фото, відео)
    Автобуси горіли на стоянці
    Фото: Ігор Зінкевич

    Пожежа сталася в четвер пізно ввечері

    У четвер, 24 вересня, ввечері сталася пожежа в автобуса у селі Княжолука Долинського району Івано-Франківської області. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 21:46.

    До місця пожежі було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №23 та Державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Долина, інформує пресслужба ДСНС.

    Рятувальниками встановлено, що палають чотири пасажирських автобуси марки Vanhool.

    О 22:37 пожежу локалізовано, а о 23:02 - ліквідовано.

    Фото та відео з місця події опублікував у мережі львівський активіст Ігор Зінкевич.

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    На Прикарпатті згоріли чотири пасажирських автобуси (фото, відео)
    На Прикарпатті згоріли чотири пасажирських автобуси (фото, відео)

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    До гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    пожежа ДСНС Івано-Франківщина рятувальники транспорт
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