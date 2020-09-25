На Прикарпатті згоріли чотири пасажирських автобуси (фото, відео)
Пожежа сталася в четвер пізно ввечері
У четвер, 24 вересня, ввечері сталася пожежа в автобуса у селі Княжолука Долинського району Івано-Франківської області. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 21:46.
До місця пожежі було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №23 та Державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Долина, інформує пресслужба ДСНС.
Рятувальниками встановлено, що палають чотири пасажирських автобуси марки Vanhool.
О 22:37 пожежу локалізовано, а о 23:02 - ліквідовано.
Фото та відео з місця події опублікував у мережі львівський активіст Ігор Зінкевич.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
До гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.