На Прикарпатті згоріли чотири пасажирських автобуси (фото, відео)



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Автобуси горіли на стоянці Фото: Ігор Зінкевич

Пожежа сталася в четвер пізно ввечері

У четвер, 24 вересня, ввечері сталася пожежа в автобуса у селі Княжолука Долинського району Івано-Франківської області. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 21:46.

До місця пожежі було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №23 та Державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Долина, інформує пресслужба ДСНС.

Рятувальниками встановлено, що палають чотири пасажирських автобуси марки Vanhool.

О 22:37 пожежу локалізовано, а о 23:02 - ліквідовано.

Фото та відео з місця події опублікував у мережі львівський активіст Ігор Зінкевич.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

До гасіння пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.