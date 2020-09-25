Пожежа на Троєщині. Вогонь охопив квартиру на 12 поверсі (відео)



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Пожежа сталася у квартирі на 12 поверсі Фото: скріншот відео

Густий чорний дим затягнув Троєщину

У п’ятницю, 25 вересня, вранці сталася пожежа у будинку на вул. Закревського, 41 в Деснянському районі Києва.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Пожежа виникла у квартирі на 12 поверсі будинку. Густий чорний дим затягнув Троєщину.

На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві.

Станом на 9 ранку загорання локалізовано. Ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.

Як повідомлялося, 24 вересня о 18:10 виникла пожежа в двоповерховому будинку по вул. Конторська, 18 у Харкові. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

Пожежу в будинку було ліквідовано 25 вересня о 01:10.