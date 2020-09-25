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    Пожежа на Троєщині. Вогонь охопив квартиру на 12 поверсі (відео)

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    Пожежа сталася у квартирі на 12 поверсі - Пожежа на Троєщині. Вогонь охопив квартиру на 12 поверсі (відео)
    Пожежа сталася у квартирі на 12 поверсі
    Фото: скріншот відео

    Густий чорний дим затягнув Троєщину

    У п’ятницю, 25 вересня, вранці сталася пожежа у будинку на вул. Закревського, 41 в Деснянському районі Києва.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Пожежа виникла у квартирі на 12 поверсі будинку. Густий чорний дим затягнув Троєщину.

    На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві.

    Станом на 9 ранку загорання локалізовано. Ліквідація пожежі триває.

    Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

    Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.

    Як повідомлялося, 24 вересня о 18:10 виникла пожежа в двоповерховому будинку по вул. Конторська, 18 у Харкові. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих людей. 

    Пожежу в будинку було ліквідовано 25 вересня о 01:10.

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