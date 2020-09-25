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    Під час пожежі на Троєщині постраждала жінка: подробиці від ДСНС (фото, відео)

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    Горіла одна із квартир на 12 поверсі - Під час пожежі на Троєщині постраждала жінка: подробиці від ДСНС (фото, відео)
    Горіла одна із квартир на 12 поверсі
    Фото: ДСНС

    Мешканку квартири на 13 поверсі госпіталізували

    Вогнеборці ліквідували пожежу в 16-поверховому будинку на вул. Закревського, 41 у Деснянському районі Києва, що виникла сьогодні вранці.

    Як повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС, інформація про пожежу надійшла о 08:23.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. Бійці встановили, що горить одна із квартир на 12 поверсі. Вони провели роботи з випуску диму та перевірки квартир.

    З 13 поверху потерпілу з отруєнням чадним газом передано бригаді швидкої медичної допомоги.

    О 08:54 бійці локалізували загоряння, а о 09:16 ліквідували.

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    Під час пожежі на Троєщині постраждала жінка: подробиці від ДСНС (фото, відео)
    Під час пожежі на Троєщині постраждала жінка: подробиці від ДСНС (фото, відео)

    На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловіки особового складу.

    Раніше «Главком» повідомив про пожежу у будинку на вул. Закревського, 41.

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