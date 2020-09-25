Під час пожежі на Троєщині постраждала жінка: подробиці від ДСНС (фото, відео)
Мешканку квартири на 13 поверсі госпіталізували
Вогнеборці ліквідували пожежу в 16-поверховому будинку на вул. Закревського, 41 у Деснянському районі Києва, що виникла сьогодні вранці.
Як повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС, інформація про пожежу надійшла о 08:23.
На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. Бійці встановили, що горить одна із квартир на 12 поверсі. Вони провели роботи з випуску диму та перевірки квартир.
З 13 поверху потерпілу з отруєнням чадним газом передано бригаді швидкої медичної допомоги.
О 08:54 бійці локалізували загоряння, а о 09:16 ліквідували.
На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловіки особового складу.
Раніше «Главком» повідомив про пожежу у будинку на вул. Закревського, 41.