Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)



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Пожежа виникла на другому поверсі будинку та перекинулась на горище й дах Фото: ДСНС

Рятувальникам знадобилося сім годин, щоб ліквідувати пожежу в будинку

Під час ліквідації пожежі у будинку по вул. Конторська, 18 у Харкові, що виникла 24 вересня о 18:10, рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Пожежа сталася на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на 8 квартир (1917 року забудови) з розповсюдженням на горище та дах.

О 19:47 пожежу було локалізовано на площі 200 м. кв.

25 вересня о 01:10 пожежу було ліквідовано.

До гасіння залучались 56 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що під час ліквідації пожежі було виявлено тіло однієї особи.