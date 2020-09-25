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    Події в Україні

    Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)

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    Пожежа виникла на другому поверсі будинку та перекинулась на горище й дах - Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)
    Пожежа виникла на другому поверсі будинку та перекинулась на горище й дах
    Фото: ДСНС

    Рятувальникам знадобилося сім годин, щоб ліквідувати пожежу в будинку

    Під час ліквідації пожежі у будинку по вул. Конторська, 18 у Харкові, що виникла 24 вересня о 18:10, рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. 

    Пожежа сталася на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на 8 квартир (1917 року забудови) з розповсюдженням на горище та дах.

    О 19:47 пожежу було локалізовано на площі 200 м. кв.

    25 вересня о 01:10 пожежу було ліквідовано.

    До гасіння залучались 56 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС. 

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    Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)
    Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)
    Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)
    Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)
    Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)

    Причина пожежі встановлюється.

    Раніше повідомлялося, що під час ліквідації пожежі було виявлено тіло однієї особи.

    Харків пожежа ДСНС смерть рятувальники будинок
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