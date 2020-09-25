Трагічна пожежа в Харкові: в палаючому будинку загинули дві людини (фото)
Рятувальникам знадобилося сім годин, щоб ліквідувати пожежу в будинку
Під час ліквідації пожежі у будинку по вул. Конторська, 18 у Харкові, що виникла 24 вересня о 18:10, рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Пожежа сталася на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на 8 квартир (1917 року забудови) з розповсюдженням на горище та дах.
О 19:47 пожежу було локалізовано на площі 200 м. кв.
25 вересня о 01:10 пожежу було ліквідовано.
До гасіння залучались 56 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС.
Причина пожежі встановлюється.
Раніше повідомлялося, що під час ліквідації пожежі було виявлено тіло однієї особи.