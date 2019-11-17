На пункті пропуску у Станиці Луганській помер пенсіонер



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Пенсіонер переходив КПВВ у бік тимчасово окупованої території Луганської області

Чоловікові було 77 років

Під час перетину контрольного пункту в'їзду/виїзду біля Станиці Луганської Луганської області 17 листопада помер літній чоловік.

Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«Чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ у бік тимчасово окупованої території Луганської області. За інформацією медичних працівників, причиною смерті стали проблеми із серцем», – йдеться в повідомленні.

Точна причина смерті буде відома 18 листопада, заявив Лисянський.

«Уповноважена Верховної Радою України (з прав людини) Людмила Денісова неодноразово заявляла про необхідність присутності державної медичної допомоги на КПВВ у Луганській і Донецькій областях. Присутність бригад швидкої допомоги на КПВВ забезпечить кваліфікованішу та оперативнішу медичну допомогу людям», – заявив представник омбудсмена.

Як відомо, у Станиці Луганській тривають роботи по відновленню мосту.