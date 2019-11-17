  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На пункті пропуску у Станиці Луганській помер пенсіонер

    • Розсилка
    Пенсіонер переходив КПВВ у бік тимчасово окупованої території Луганської області - На пункті пропуску у Станиці Луганській помер пенсіонер
    Пенсіонер переходив КПВВ у бік тимчасово окупованої території Луганської області

    Чоловікові було 77 років

    Під час перетину контрольного пункту в'їзду/виїзду біля Станиці Луганської Луганської області 17 листопада помер літній чоловік.

    Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

    «Чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ у бік тимчасово окупованої території Луганської області. За інформацією медичних працівників, причиною смерті стали проблеми із серцем», – йдеться в повідомленні.

    Точна причина смерті буде відома 18 листопада, заявив Лисянський.

    «Уповноважена Верховної Радою України (з прав людини) Людмила Денісова неодноразово заявляла про необхідність присутності державної медичної допомоги на КПВВ у Луганській і Донецькій областях. Присутність бригад швидкої допомоги на КПВВ забезпечить кваліфікованішу та оперативнішу медичну допомогу людям», – заявив представник омбудсмена.

    Як відомо, у Станиці Луганській тривають роботи по відновленню мосту.

    пенсіонери Луганщина КПВВ смерть окуповані території Людмила Денісова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ