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    Пункт пропуску «Каланчак» на адмінкордоні з анексованим Кримом тимчасово не працюватиме

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    КПВВ &laquo;Каланчак&raquo; призупинить роботу - Пункт пропуску «Каланчак» на адмінкордоні з анексованим Кримом тимчасово не працюватиме
    КПВВ «Каланчак» призупинить роботу

    З 7 по 15 листопада в КПВВ «Каланчак» не буде здійснюватися пропуск громадян

    На КПВВ «Каланчак» на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю з 7 по 15 листопада не працюватиме через будівельні роботи підвищеної небезпеки компанії «Укрзалізниця».

    Про це повідомили у Азово-Чорноморському управлінні Державної прикордонної служби України.

    «Для проведення представниками «Укрзалізниці» будівельних робіт підвищеної небезпеки під час реконструкції контрольних пунктів на адміністративній межі з ТОТ АР Крим, виключення випадків травмування людей та незручностей при перетині, керівництво регіональної філії «Одеська залізниця» звернулось до Голови Херсонської обласної державної адміністрації для призупинення оформлення громадян в КПВВ «Каланчак», – мовиться у повідомленні.

    Контрольні пункти в’їзду / виїзду «Чаплинка» і «Чонгар» продовжать роботу в штатному режимі.

    Крим Укрзалізниця КПВВ залізниця
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