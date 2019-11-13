Організація об'єднаних націй передала в ОРДЛО понад 14 т гуманітарної допомоги
Для жителів окупованих територій управління ООН у справах біженців відправило будівельні матеріали
Жителям тимчасово окупованого Донбасу Організація об'єднаних націй передала 14,4 тонни гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
Жителі окупованих територій отримають від управління ООН у справах біженців будівельні матеріали.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мешканців Донбасу направлено будівельні матеріали вагою 14,4 т», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 листопада на окуповану частину Донбасу Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив понад 15 т гуманітарної допомоги. Жителям окупованих територій передали меблі та продуктові набори.