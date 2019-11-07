В Станиці Луганській завершили підготовчі роботи по відновленню моста



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На місці продовжують працювати представники «Укртрансміст» та піротехнічні підрозділи ДСНС

З української сторони завершилися підготовчі роботи по відновленню зруйнованого прольоту моста на ділянці розведення №1 в районі Станиці Луганської в Луганській області.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляється, на місці продовжують працювати представники «Укртрансміст» та піротехнічні підрозділи ДСНС.

«Продовжують працювати представники ТОВ «Укртрансміст» та піротехнічні підрозділи ДСНС. Містобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять їх зварювання. Йде обробка прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізання залізних залишків зруйнованого мосту», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.