На Рівненщині мати з трьома синами перебігала через колію і потрапила під потяг

Мати не встигла перебігти колію, потрапила під потяг і померла

На Острожчині у Рівненській області під потягом загинула жінка, син - у лікарні. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області. За його даними, матір та троє синів учора, 22 грудня, близько шостої ранку поспішали на потяг, що прямував до Києва. Двоє братів встигли перебігти колії, а матір із середнім сином потрапили під потяг.



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Мати не встигла перебігти колію, потрапила під потяг і померла

На Острожчині у Рівненській області під потягом загинула жінка, син - у лікарні. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

За його даними, матір та троє синів учора, 22 грудня, близько шостої ранку поспішали на потяг, що прямував до Києва. Двоє братів встигли перебігти колії, а матір із середнім сином потрапили під потяг.

55-річний батько, житель села Білашів, автомобілем привіз до залізничної станції «Острог», що у селі Оженин свою 53-річну дружину та трьох синів: 25-ти, 17-ти та 9-ти років синів, які збиралися у Київ до родичів.

Усі четверо спізнювались, тож коли помітили потяг, почали перебігати колії, аби встигнути на нього. Старший та наймолодший сини встигли перетнути колії, а ось матір затрималася. Це помітив 17-річний син, який кинувся їй допомогти. Утім жінка таки потрапила під потяг, і від отриманих травм загинула на місці події.

17-річного юнака госпіталізували у хірургічне відділення Острозької центральної районної лікарні. Медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота та розрив селезінки.

За фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися до громадян бути максимально обережними, перетинаючи залізничні колії та перебуваючи поблизу них.