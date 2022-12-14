На Рівненщині під колесами автівки загинула трирічна дівчинка

Малечу збили на очах у батьків

Водійка не помітила дитину, коли здавала назад

У Рівненському районі, село Дуби, під колесами авто загинула трирічна дівчинка. Трагедія сталася 13 грудня вранці. Про це повідомила поліція Рівненської області.

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«24-річна жителька Дубів – водійка автомобіля «Jeep Cherokee», рухаючись заднім ходом, допустила наїзд на трирічну місцеву жительку, яка вийшла із під'їзду будинку та перетинала прилеглу дорогу прибудинкової території. Відомо, що батьки в цей час йшли позаду дитини», – йдеться в повідомленні.

Дівчинку госпіталізували до лікарні, але врятувати життя дитині медикам не вдалося. Кермувальниця відповідно до освідування була твереза. Вона пояснила, що не побачила малолітню.

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Розпочато досудове розслідування. Усі обставини встановлюються.

Правоохоронці закликають батьків уважно стежити за своїми дітьми, а водіям – бути максимально обачними на дорозі.

Нагадаємо, раніше у Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії.