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На Рівненщині під колесами автівки загинула трирічна дівчинка

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Рівненщині під колесами автівки загинула трирічна дівчинка
Малечу збили на очах у батьків 
фото: Нацполіція

Водійка не помітила дитину, коли здавала назад

У Рівненському районі, село Дуби, під колесами авто загинула трирічна дівчинка. Трагедія сталася 13 грудня вранці. Про це повідомила поліція Рівненської області.

«24-річна жителька Дубів – водійка автомобіля «Jeep Cherokee», рухаючись заднім ходом, допустила наїзд на трирічну місцеву жительку, яка вийшла із під'їзду будинку та перетинала прилеглу дорогу прибудинкової території. Відомо, що батьки в цей час йшли позаду дитини», – йдеться в повідомленні.  

Дівчинку госпіталізували до лікарні, але врятувати життя дитині медикам не вдалося. Кермувальниця відповідно до освідування була твереза. Вона пояснила, що не побачила малолітню.

Розпочато досудове розслідування. Усі обставини встановлюються.

Правоохоронці закликають батьків уважно стежити за своїми дітьми, а водіям – бути максимально обачними на дорозі. 

Нагадаємо, раніше у Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії. 

Теги: Рівненщина трагедія розслідування поліція батьки

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