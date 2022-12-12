У Чернівцях стався вибух газу, загинула дитина (фото)
Трагедія сталася внаслідок несправності газового котла
Сьогодні у Чернівцях стався вибух в житловому будинку. Внаслідок цього постраждало двоє дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.
«Уранці 12 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській у місті Чернівці», – йдеться в повідомленні.
Вже на місці стало відомо, що внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні відбувся вибух.
«Внаслідок вибуху були травмовані четверо людей – двоє дорослих та двоє дітей. Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої», – додали в ДСНС.
Трьох травмованих направили до лікарні. Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.
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