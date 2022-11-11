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Аварія в Криму: вантажівка з окупантами врізалася в легкове авто (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія в Криму: вантажівка з окупантами врізалася в легкове авто (фото)
Аварія сталася біля села Орденоносне у Джанкойському районі
фото: Телеграм-канал Baza

Унаслідок аварії постраждали 17 людей,

У тимчасово окупованому Криму 11 листопада зранку вантажівка з окупантами врізалася в легковий автомобіль. Унаслідок аварії постраждали 17 людей, зокрема двоє цивільних. Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

Аварія в Криму: вантажівка з окупантами врізалася в легкове авто (фото) фото 1

За інформацією ресурсу, аварія сталася біля села Орденоносне у Джанкойському районі.

Аварія в Криму: вантажівка з окупантами врізалася в легкове авто (фото) фото 2

Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. 

Також повідомлялося, що ексдепутат Верховної Ради Олексій Ременюк розбився у ДТП в окупованому Криму.

Теги: аварія автомобіль дороги Міноборони Крим

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