Аварія в Криму: вантажівка з окупантами врізалася в легкове авто (фото)
Унаслідок аварії постраждали 17 людей,
У тимчасово окупованому Криму 11 листопада зранку вантажівка з окупантами врізалася в легковий автомобіль. Унаслідок аварії постраждали 17 людей, зокрема двоє цивільних. Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.
За інформацією ресурсу, аварія сталася біля села Орденоносне у Джанкойському районі.
Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.
Також повідомлялося, що ексдепутат Верховної Ради Олексій Ременюк розбився у ДТП в окупованому Криму.
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