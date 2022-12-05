Атака на Запоріжжя: серед поранених однорічна дитина (фото)

Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще троє тримали поранення

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Новософіївці Запорізької області збільшилась. Про це повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Зросла кількість поранених. Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців», – йдеться в повідомленні.

Таким чином двоє людей загинуло, троє поранено.

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«Росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями», – зазначив Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що в Київській області прогриміли вибухи.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.